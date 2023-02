La Juve di Di Maria è agli ottavi di Europa League

Baratro

Non si può non partire dalla giocata del Fideo per parlare della partita con cui la Juventus si è presa la qualificazione agli ottavi di Europa League, lasciata in bilico all'andata per colpe proprie (poca concretezza in fase di finalizzazione) e altrui (la sfortuna sulla traversa-riga-palo di Chiesa e sulla traversa di Di Maria e le decisioni dell'arbitro Pinheiro). Non si può non partire da quella giocata perché ha spalancato davanti ai francesi, partiti bene sulla spinta del Beaujoire tutto gialloverde e mai in silenzio fino al 90', il baratro del divario di classe tra il Fideo e i rivali. Un baratro che ha aiutato anche i compagni a far emergere la loro superiorità sugli avversari, non così marcata come quella dell'argentino, ma pur sempre netta. Non si può non partire da quella giocata perché non si può non partire dal Fideo per parlare di questa Juventus, che Massimiliano Allegri sta modellando a misura del suo uomo di maggior classe.