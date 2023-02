Nantes-Juventus: Di Maria tacco vincente, Pallois tocca con il braccio, espulsione e rigore FOTO

Angel Di Maria in forma straordinaria e determinante per la Juventus. Nel match di Europa League contro il Nantes valevole per l'accesso agli ottavi di finale il Fideo ci ha messo meno di 20' per realizzare una doppietta che ha portato i bianconeri sul 2-0. Dopo il grandissimo gol da fuori area che ha scatenato la reazione di Allegri, l'argentino si è guadagnato un calcio di rigore (poi realizzato sempre da lui) con una giocata straordinaria. Entrato in area dalla destra, dopo una serie di finte ha concluso con il tacco propiziando l'intervento con il braccio di Pallois, che è stato espulso lasciando la squadra di Kombouaré in 10 per gran parte del match.