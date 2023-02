Di Maria risponde a Del Piero: "È una leggenda, io sto dando il massimo per la Juve"

NANTES (Francia) - "Del Piero? Un fenomeno, una leggenda del calcio. So che ha detto parole gentili per me prima della partita. Ha avuto una grande carriera, sto facendo il meglio per questa maglia. L'ho conosciuto a Los Angeles, gli auguro il meglio". Al termine di Nantes-Juventus, match valido per il ritorno dei play-off di Europa League vinto dai bianconeri 3-0 grazie ad una sua tripletta, Angel Di Maria è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Sono davvero contento per essere riuscito a concretizzare il lavoro della squadra. Ottima partita, Europa League importantissima. Avevamo la testa giusta per superare il turno. Questo risultato significa tantissimo. Il risultato e quanto raggiunto. Importante. All'andata abbiamo fatto una buona partita, poi la vittoria a La Spezia e qui, con il pubblico contro, tutto per loro, abbiamo fatto un'ottima partita ed è andato tutto bene".