Terremoto Turchia, scende in campo Totti: aiuti alla protezione civile

Altro bellissimo gesto di Francesco Totti fuori dal campo. L'ex capitano della Roma è spesso stato protagonista di iniziative benefiche e ora ha deciso di fare qualcosa per la popolazione duramente colpita dal terremoto in Turchia e Siria, partecipando personalmente in prima linea alla raccolta fondi promossa dalla protezione civile turca in collaborazione con la clinica Cosmedica e il dottor Levent Acar.