Orban batte Salah: tripletta da record con il Gent in Conference League

La Conference League regala sempre tante emozioni, ma mai quanto nel match tra Basaksehir e Gent. I turchi hanno perso per 1-4 contro la compagine belga, uscendo così dalla competizione. Ma la ribalta della serata se l'è presa tutta Gift Orban, autore di una tripletta e chiaramente man of the match. Ma i gol segnati dall'attaccante nigeriano rimarranno negli annali per un motivo ben preciso.

Orban, tripletta da record Orban infatti ha siglato tre reti in appena 3 minuti e 24 secondi: nessuno mai in una coppa europea era riuscito a segnare tanto velocemente una tripletta. I suoi gol, messi a segno tra il 31' e il 34', hanno indirizzato la partita oltre a rappresentare un vero e proprio record. Il primato in precedenza apperteneva a Mohamed Salah, che era riuscito a gonfiare per tre volte la rete in 6 minuti e 12 secondi: quasi il doppio del tempo rispetto ad Orban.

Chi è Gift Orban Attaccante classe 2002, cresce nel settore giovanile del Bison FC, poi nel 2022 l'esplosione nell'esperienza con i norvegesi dello Stabaek, con cui realizza addirittura 19 gol e 7 assist in appena 24 partite. Con 16 reti in campionato vince il titolo di capocannoniere a pari merito, contribuendo alla promozione in prima divisione del club e vincendo anche il riconoscimento di giovane dell'anno della seconda divisione norvegese. Il gennaio scorso ha firmato un contratto pluriennale con il Gent, e anche con la compagine belga sta dimostrando il suo straordinario feeling con il gol: in appena 9 partite tra Jupiler Pro League e Conference League ha messo a referto 12 gol e 1 assist. Il 20enne nigeriano con tutta probabilità farà parlare di sé già nei prossimi mesi in chiave mercato, nel frattempo si è regalato una notte da sogno e un record europeo.

