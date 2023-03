Inghilterra, i convocati per le sfide con Italia e Ucraina: out 2 big

Il commissario tecnico dell'Inghilterra Gareth Southgate ha convocato 25 giocatori per le sfide con Italia (il 23 marzo a Napoli) e Ucraina (26 marzo a Wembley), valide per le qualificazioni all'Europeo 2024. Rispetto alla rosa per il Mondiale, l'allenatore ha richiamato il duo del Chelsea Ben Chilwell e Reece James, recuperati dagli infortuni. Tornano anche per la prima volta dal 2022 Marc Guéhi e Ivan Toney. Assenti Trent Alexander-Arnold e Raheem Sterling.