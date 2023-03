Mancini: Italia a Napoli al momento giusto. E sull'Inghilterra...

"Bisogna sempre essere positivi, mancano ancora circa 20 giorni e la speranza è di recuperare tutti i ragazzi così da poter scegliere. Non sarebbe bello per noi non poter contare su giocatori che sono importanti e sono fuori da un po' di tempo". Lo ha detto il ct dell' Italia Roberto Mancini a margine della presentazione della partnership tra Figc e Telepass . Gli azzurri scenderanno in campo il 23 marzo al Maradona contro l' Inghilterra nelle qualificazioni a Euro 2024 .

Mancini: "Con l'Inghilterra ormai sembra un classico"

"Con l'Inghilterra ormai sembra diventato un classico e non sarà semplice. Arriviamo a Napoli nel momento giusto, c'è tanto entusiasmo e quando c'è entusiasmo Napoli credo sia perfetta. Spero che come sempre questo pubblico ci dia una mano. Sarà importante partire bene, ma abbiamo bisogno di gente che conosce questa partita. Se farò pochi esperimenti? Forse…", ha aggiunto il ct, che ha poi detto la sua sui prossimi obiettivi degli azzurri: "Abbiamo ritrovato l'entusiasmo. Il nostro obiettivo non è solo quello di vincere la Nations League a giugno, ma fare il massimo in tutte le competizioni. Vogliamo riportare i mondiali in Italia".