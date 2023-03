L’Italia s’è desta? Calma, però certi segnali…

Tre squadre in Champions, due in Europa League, una in Conference: i club italiani occupano 6 posti su 24 dei quarti di finale delle coppe europee. Nessuno ha fatto meglio di noi e questo è sinceramente inspiegabile, perché trarne un indizio di grande salute del nostro del nostro movimento sarebbe un ragionamento un po’ temerario, soprattutto da parte di chi ha vinto, in qualche modo, gli Europei e poi si è fatto buttare fuori dal Mondiale perdendo con la Macedonia del Nord. Ciò detto, non va sottovalutato il segnale: forse, siamo meno peggio di quanto pensiamo e abbiamo delle idee con cui possiamo sopperire alla mancanza di soldi. Non tutto è da buttare, per esempio, in questa Juventus che, in una stagione bislacca per molte ragioni, sarebbe seconda in campionato, è ai quarti di Europa League e pure in semifinale di Coppa Italia: c’è di peggio nella vita.