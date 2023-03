Juve, Iling formato Mondiale: altro successo con l'Inghilterra Under 20

La settimana delle Nazionali è sempre importante per effettuare test in preparazione di grandi eventi. E' quello che stanno facendo le selezioni U20 dei vari paesi. Non solo l'Italia in campo, ma anche l'Inghilterra di Iling Junior ha giocato e vinto il suo secondo match di questa sosta. Dopo il 2-0 contro la Germania, con la doppietta proprio dello juventino, è arrivata anche la vittoria per 4-2 contro gli Stati Uniti. In campo per oltre un'ora anche l'esterno che non ha segnato ma è stato prezioso con il suo lavoro offensivo.