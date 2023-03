Juventus, Iling-Junior illumina l'Inghilterra U20: doppietta alla Germania

MANCHESTER (Inghilterra) - La giovane stella della Juventus Samuel Iling-Junior è stata l'assoluta protagonista nel match di Elite League Under 20 tra Inghilterra e Germania andato in scena presso l'Academy Stadium di Manchester. I britannici si sono imposti per 2-0 con doppietta del giocatore bianconero a segno al 35' e al 58'.

Iling-Junior, la sua partita

La prima rete del giocatore della Juventus arriva sugli sviluppi di un contropiede con Iling-Junior che entra in area sulla sinistra e beffa sul proprio palo il portiere con un mancino preciso e potente. Più semplice la rete del raddoppio, un ottimo scambio tra Dane Scarlett e Alfie Devine ha permesso al primo di mettere la palla in mezzo dove il bianconero, da pochi passi, ha siglato il 2-0. Iling-Junior è partito titolare ed è stato sostituito solo all'88' da Mateo Joseph (Leeds United) ricevendo gli applausi dei 2205 spettatori presenti oltre agli elogi della stampa nazionale: prestazione solida e convincente. Gli Young Lions proseguiranno nei prossimi giorni i loro preparativi per la Coppa del Mondo Under 20 di questa estate in Indonesia: Foster e la sua giovane squadra si dirigeranno nel sud della Spagna, dove affronteranno sabato gli Stati Uniti (finalisti della Coppa del Mondo U20) e la Francia martedì 28 marzo al Marbella Football Centre.