Brasile, Bremer in panchina nel ko contro il Marocco

Il Marocco, dopo il Mondiale in Qatar vissuto da protagonista, continua a stupire anche in amichevole. La squadra di Regragui, che nell’ultimo torneo iridato è arrivata fino alle semifinali dopo aver eliminato il Portogallo di Cristiano Ronaldo, si è imposta sul Brasile di Menezes (per ora ct ad interim in attesa di capire cosa succederà con Ancelotti) con il risultato di 2-1. Neanche un minuto in campo per il difensore della Juventus Bremer, a cui è stato preferito Ibanez della Roma. Ad aprire le marcature ci ha pensato Boufal al 29’, mentre nel secondo tempo Casemiro porta il risultato in parità al 67’ prima del gol decisivo di Sabiri al 79’.