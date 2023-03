Euro 2024, la Spagna cade in Scozia e la Croazia vince in Turchia

Si è aperta con il pareggio di 1-1 fra Georgia e Norvegia la seconda giornata del girone A di qualificazione a Euro2024. Alla AdjaraBet Arena di Batumi, scandinavi avanti al 15' con Sorloth, il pari lo firma Mikautadze al 60'. Non c'è stato il confronto diretto tra le due stelle Khvicha Kvaratskhelia ed Erling Haaland, ma le emozioni non sono mancate. In campo per 90' il 'napoletano' Kvaratskhelia. Nello stesso girone, la Scozia ha battuto 2-0 la Spagna a Glasgow con la doppietta di McTominay e ora è prima nella classifica del gruppo con 6 punti mentre gli spagnoli sono secondi a quota 3. Solo panchina per l'ex Juventus Morata.