Zaccheroni, arrivano buone notizie sulle condizioni di salute

Zaccheroni e l'incidente

Il tecnico fu trasferito dal Bufalini al Marconi lo scorso 9 marzo, quando la sua situazione è migliorata nonostante in quel momento la prognosi fosse ancora riservata. Non sono mai stati fatti bollettini medici ufficiali sulle sue condizioni, ma dall'ospedale sono state constantemente forniti tutti gli aggiornamenti sul suo stato di salute. Sempre assistito dalla moglie Fulvia Fiorini e dal figlio Luca insieme alla compagna Clara, con quest'ultima che era in casa insieme alla signora Fulvia quando Zaccheroni ha perso l'equilibrio tra le mura domestiche. Nelle ore immediatamente successive l'allenatore era stato sottoposto ad un intervento chirurgico per ridurre l'ematoma derivato dal trauma cranico riportato a seguito della caduta.