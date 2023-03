Uruguay, Bielsa a un passo: sarà lui il nuovo ct 

Dopo Argentina (1999-2005) e Cile (2007-2011), Marcelo Bielsa è a un passo dall'assumere la guida di un'altra Nazionale. Secondo TyC Sports, infatti, "El Loco" firmerà nelle prossime ore il contratto con la Federcalcio uruguaiana che lo ha scelto per sostituire Diego Alonso, ct che ha lasciato la Celeste al termine del Mondiale del Qatar. L'Uruguay è reduce dalle amichevoli contro Giappone (1-1) e Corea del Sud (vittoria per 2-1 con il gol decisivo del laziale Vecino), partite disputate con il ct ad interim Marcelo Broli in panchina. Il nome di Bielsa , 67 anni, recentemente era stato accostato anche alle panchine della nazionale messicana e dell'Everton, ma dovrebbe essere la Celeste la sua prossima avventura.

L'Uruguay per ripartire

Marcelo Bielsa ha deciso di ricominciare da una nazionale, dopo le recenti esperienze da allenatore di club, quali Lilla e Leeds. Con la squadra francese firma un contratto di 2 anni ma viene licenziato pochi mesi dopo, causa mancata autorizzazione della società per andare in Cile a trovare un amico malato terminale. Al suo allontanamento, il Lilla si trovava al terzultimo posto con soli 15 punti in 17 partite. L'esperienza al Leeds è ben diversa: conduce la squadra dalla Championship alla promozione in Premier League dopo 16 anni dall'ultima volta, conquista la Football League Championship e si posiziona quasi in zona europa (Conference League). Nonostante buone cose, quindi, viene esonerato dopo quattro sconfitte consecutive, l'ultima delle quali contro il Tottenham di Antonio Conte per 0-4.