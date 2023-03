Mondiale U20, Infantino: "Ricevute tante proposte. Due giorni per decidere"

Mondiale U20, le parole di Infantino

Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha parlato della possibile nuova organizzazione del Mondiale U20: "Abbiamo ricevuto la candidatura dell'Argentina, ho le lettere del presidente "Chiqui" Tapia per sostenere e darci le necessarie garanzie per questa candidatura al Mondiale Sub 20. Ci sono altri paesi che hanno annunciato un interesse, ma con garanzie, c'era solo l'Argentina (Mondiale Under 20). Penso che nei prossimi due o tre giorni prenderemo una decisione".