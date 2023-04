Presidente Gravina, ci dimostra che non c’è solo Lukaku?

Tutti noi vogliamo evitare che il “beau geste” nei confronti di Lukaku (tanto nobile quanto evidentemente zavorrato dalla fretta indotta dalla pressione mediatica) resti un evento da copertina. Uno spot. E affinché non ci si fermi a una rosea quanto polarizzata edulcorazione di un problema grave - il razzismo - che attraversa il Paese in profondità, ecco alcuni temi su cui la Figc può e deve incidere nella carne viva della lotta a tutti i fenomeni di discriminazione.

1) Una battaglia a favore dello ius soli sportivo in modo che gli italiani di seconda generazione possano far parte delle Nazionali. Questi ragazzi frequentano le nostre scuole, i nostri centri sportivi ma non godono degli stessi diritti dei loro coetanei italiani. Una battaglia di civiltà e di integrazione (il miglior antidoto contro il razzismo) prima ancora che sportiva. Oh sì: sappiamo bene che il clima politico non è dei migliori, ma così le sfide sono ancora più affascinanti. O solo troppo scomode?