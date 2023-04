Inter, Lukaku: La grazia di Gravina un passo avanti per il calcio italiano

EMPOLI - Romelu Lukaku , autore di una doppietta nel 3-0 finale dell' Inter sull' Empoli , ha commentato la partita ai microfoni di Sky Sport , dichiarando: "Ho un ottimo rapporto con i tifosi, ho sempre provato a dare il massimo per l'Inter, perché mi ha dato l'opportunità di vincere un campionato molto importante due anni fa e adesso io come giocatore devo dare il massimo". Lukaku ha poi aggiunto: "Sto prendendo fiducia nelle azioni individuali. Sono contento anche per Lautaro , abbiamo passato dei momenti difficili davanti alla porta".

Lukaku ringrazia Gravina

Sulla grazia concessa da Gravina, Lukaku ha ringraziato ancora una volta il presidente della Figc, definendo la sua decisione un passo in avanti del calcio italiano nella lotta contro il razzismo: "Voglio ringraziare Gravina per darmi l’opportunità di giocare quella partita, per me è un passo in avanti del calcio italiano, la grazia per farmi giocare. Ora voglio solo guardare avanti e preparare quella partita". Poi sulla lotta al quarto posto aggiunge: "Per me è più importante la partita di Coppa Italia contro la Juve, dobbiamo guardare partita dopo partita".