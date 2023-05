La classifica dei 20 sudamericani più forti di sempre: presente un ex Juve

Argentini, brasiliani, uruguaiani e persino i peruviani che hanno fatto grande il gioco del calcio nel corso degli anni. Così la rivista britannica Four Four Two presenta la sua classifica personale dei 20 migliori giocatori sudamericani di tutti i tempi. Lista opinabile, com’è giusto che sia, e le sorprese non mancano. Chi sarà secondo voi il più grande di tutti i tempi?

20. José Andrade Centrocampista difensivo dell’Uruguay che ha impressionato tra gli anni 20 e 30 in Olimpiadi e Mondiali. Ha lavorato anche come musicista di strada e lustrascarpe dato che il calcio non era ancora professionistico. 19. Dani Alves Terzino destro naturale, centrocampista e attaccante all’occorrenza. Forza e tenacia da campione, ha vinto praticamente tutto. Alcuni lo ritengono il terzino destro più grande nella storia del calcio.

18. Teofilo Cubillas Il più grande calciatore peruviano della storia: nel 1972 è stato eletto calciatore sudamericano dell’anno. Visione eccezionale, tiro potente e specialista dei calci piazzati. Ha giocato anche insieme a George Best nei Fort Lauderdale Strikers. 17. Daniel Passarella Ampiamente considerato uno dei migliori difensori centrali di tutti i tempi, era un gigante anche dal punto di vista offensivo: 175 gol segnati in tutte le competizioni. Le sue doti di leadership non erano seconde a nessuno: era soprannominato il Grande Capitano. 16. Juan Alberto Schiaffino Alto e snello, con una tecnica sublime che lo rendeva imprendibile per gli avversari. Con il Penarol ha vinto quattro titoli nazionali in Uruguay, poi con il Milan ha conquistato tre scudetti in cinque anni. Il successo più grande? Senza dubbio il Mondiale del 1950, quello contro il Brasile, passato alla storia come Maracanazo.

