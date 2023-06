Manchester City campione d'Europa: e ora tornano gli Oasis?

Il Manchester City, la Champions e la reunion degli Oasis

Valgono le parole di Liam Gallagher, frontman e voce della maggior parte dei brani del gruppo, del 10 maggio scorso. Su Twitter la domanda di un fan era la più esplicita possibile: "Se il Manchester City vince la Champions League tornano gli Oasis?". La risposta di Liam tra le più possibiliste in assoluto: "Sono pronto". A beneficio dei fan della band anche altri indizi: su tutti l'apertura di Noel Gallagher, compositore della maggioranza delle canzoni degli Oasis ("Il manager di Liam ha il numero del mio cellulare. Ci chiamino”), ma anche il trentennale alle porte di "Definitely Maybe", disco d'esordio datato 1994. Chissà che Rodri, Haaland e Pep Guardiola non siano riusciti a rendere felici anche le centinaia di migliaia di fan degli Oasis sparsi nel mondo. Laddove non arrivano fratellanza e connessione artistica può arrivare la coppa dalle grandi orecchie. Nobody knows the way it's gonna be