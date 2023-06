Berlusconi allenatore, ds, magazziniere e autista. Galliani? Ala destra

La leggenda parte nel 1963. Ovvero quando il 27enne Silvio Berlusconi prese in mano il Torrescalla - formazione giovanile legata a una residenza universitaria dell’Opus Dei in zona stazione Centrale -, la trasferì a Brugherio e la fece diventare Edilnord, come l’impresa edilizia con cui aveva iniziato a fondare il suo impero. Altro che manager alla Ferguson, Berlusconi fu un pioniere perché in quegli anni di gestione non fece solo presidente, ma anche allenatore, ds, magazziniere e autista. Quella squadra, a livello milanese, vinse diversi campionati Allievi, Juniores e Terza Categoria. I primi tecnici scelti - il 22enne Marcello Dell’Utri e Vittorio Zucconi -, durarono poco perché colpevoli di attuare il catenaccio e “costrinsero” Berlusconi ad andare in panchina per sviluppare un gioco più offensivo. Fra i giocatori che si alternarono nel 4-3-3 dell’Edilnord, anche il fratello Paolo (attaccante), Galliani (ala destra) e Confalonieri (difensore). f.m.