"Balotelli, la rissa di Carnevale e il cazzotto al ds del Sion per errore"

Mario Balotelli, attaccante del Sion, ancora nella bufera. Stavolta per un particolare episodio, che risale a febbraio, relativo ad un pugno in faccia, sferrato per errore, ad un dirigente del club svizzer. Il retroscena è riportato dal quotidiano Blick che racconta di una festa di carnevale, in maschera, in cui l'attaccante italiano ha partecipato assieme a Barthelemy Constantin, direttore sportivo del Sion e figlio del presidente. Entrambi erano mascherati (da Pikachu e da protagonista della Casa di Carta) per non farsi riconoscere.