Zaniolo e il ritorno in Italia: Sto bene in Turchia, vediamo cosa succede

Terminata la stagione con la vittoria del titolo con il Galatasaray , dopo le gare di Nations League con l'Italia - 90' in semifinale contro la Spagna e 27' nella finalina contro l'Olanda -, Nicolò Zaniolo si gode il meritato riposo. Da Formentera, dove si trova in vacanza, l'ex Roma ai microfoni di Tv Play calciomercato.it ha risposto così a chi gli chiede di un possibile ritorno in Italia: "Sto bene in Turchia, vediamo quello che succede sul mercato, non si può mai dire niente".

Zaniolo incensa Mancini: "A lui devo tutto. Vorrei mi allenasse in un club"

Iniziata la stagione nella Capitale, dopo aver collezionato 17 presenze (2 gol e 3 assist) tra campionato (13), Europa League (3) e Coppa Italia (1), il classe '92 è finito fuori rosa. Il suo è stato uno dei nomi caldi della sessione invernale di trasferimenti e dopo le voci di un possibile passaggio al Milan alla fine è approdato in Turchia, al Galatasaray dove, insieme agli altri ex Serie A Muslera, Torreira, Oliveira, Icardi e Mertens, ha vinto il campionato contribuendo alla causa con 5 reti in 10 apparizioni. Zaniolo spende poi parole al miele per il Ct dell'Italia Roberto Mancini, il primo a credere veramente nelle sue doti: "A lui devo tutto, mi ha chiamato ancora prima che facessi una partita nel calcio che conta. Come dicevo nel calcio non si può mai sapere quello che succede, certo sarei felice se un giorno mi allenasse in un club".