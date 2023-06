Europei Italia U21, c'è la Francia di Thuram: scheda, stelle, punti deboli

Nelle prossime settimane il cielo della Georgia e della Romania si rempirà di stelle. Non è un fenomeno dell'astronomia, ma l'Europeo U21. Le migliori sedici squadre si affronteranno e metteranno in mostra i giovani giocatori per il futuro delle loro Nazioni. L'Italia di gioielli ne ha tanti e alla lista si è aggiunto anche Tonali, nonostante sia un calciatore già formato. Un chiaro segnale della voglia degli azzurrrini di vincere la competizione. Ma il percorso sarà complicato, già a partire dalla fase a gironi. I ragazzi di Nicolato esordiranno il 22 giugno contro la Francia, tra le favorite. Alla fase successiva passeranno le quattro vincitrici dei gironi e le quattro migliori seconde, che si affronteranno poi ai quarti di finale.

Francia U21, la patria del talento: i gioielli, i pericoli e i punti deboli Il ct della Francia U21, Sylvain Ripoll, negli ultimi match pre Europeo ha dovuto ridare equilibrio alla squadra dopo la debacle contro l'Inghilterra (4-0 a favore dei tre leoni) e i pareggi contro Spagna, Belgio e Norvegia. Tanto talento, ma un ordine che spesso viene a mancare, con poca comunicazione tra i reparti. A proteggere la porta di Meslier, giovane del Leeds, dovrebbe esserci la coppia centrale composta da Kalulu e Simakan, ma il difensore del Milan potrebbe essere utilizzato anche come terzino. A destra il ballottaggio è tra Bade e Gendrey, del Lecce, che ha giocato da titolare contro la Spagna. Sulla sinistra dovrebbe spuntarla Nkounkou. Se la retroguardia lascia qualche dubbio, per la poca affinità tra i giocatori, dal centrocampo in su l'allenatore può contare su una maggiore imprevedibilità. In mediana la stella è Kephren Thuram, figlio di Lillian e gioiello del Nizza. Ha grande abilità in entrambe le fasi grazie al suo fisico possente abbinato alla tecnica. Caratteristiche che lo rendono appetibile sul mercato. A completare il centrocampo è Caqueret, che con il Lione in questi anni ha mostrato le sue doti palla al piede e in inserimento. Tra le sue migliori partite anche quella contro la Juventus di Sarri in Champions League. Si completa bene con il compagno di reparto.

Il centrocampo dei galletti potrebbe variare tra una linea a due o a tre, qualora si optasse per questa scelta i candidati per coprire l'ultima pedina sarebbero Le Fee del Lorient o Kone del Borussia Mönchengladbach, con il primo che può ricoprire il ruolo anche di trequartista viste le sue caratteristiche da fantasista. Rispetto al mediano del club tedesco ha realizzato cinque gol e cinque assist in Ligue 1. Molto dipenderà dall'avversario che i francesi avranno di fronte. In avanti invece spazio alla "libertà d'espressione". Ripoll potrebbe alternare il suo tridente e potrebbe sfruttare molto anche le sostituzioni, valorizzando la velocità e tecnica di talenti come Cherki, Adli o Wahi, altro pezzo pregiato sul mercato, che con il Montpellier ha segnato 19 gol e ha messo a segno sei assit in campionato. Il tridente Barcola-Kalimuendo-Gouiri è un mix tra estro, rapidità e gol. Tre giocatori che non danno punti di riferimento e che saranno difficili da tenere a bada. E poi quando si stancano in panchina c'è l'imbarazzo della scelta. La probabile formazione della Francia U21 Francia U21(4-3-3): Meslier; Bade (Gendrey), Kalulu, Simakan, Nkounkou; Caqueret, Thuram, Le Fee (Kone); Barcola (Wahi), Kalimuendo (Adli), Gouiri (Cherki). CT: Sylvain Ripoll

