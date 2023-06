Da Rovella a De Winter, la Juve all’Europeo U21

Mancano poche ore e poi comincerà l'Europeo U21 in Georgia e Romania. Tra le Nazionali protagoniste ci sarà anche l'Italia, impegnata nella gara d'esordio contro la Francia nella giornata di giovedì 22 giugno alle ore 20,45 . Una competizione che sarà un'occasione in più per mettersi in mostra anche per i giocatori della Juventus chiamati a disputare il torneo. Tre nell'Italia con Rovella , Miretti e Cambiaso , e uno nel Belgio, ovvero Koni De Winter . Non ci saranno Fagioli (infortunato) e Kean nella selezione azzurra che avrebbe alzato a 6 il numero dei bianconeri presenti. L'Italia dovrà giocarsi la qualificazione con Francia, Norvegia e Svizzera, mentre il Belgio del centrale con Georgia, Olanda e Portogallo.

Per gli azzurrini contro i transalpini sarà già una sorta di spareggio per passare il turno: l'obiettivo dei ragazzi di Nicolato è quello di provare ad arrivare fino in fondo e la dimostrazione sta nelle convocazioni del Ct con Tonali, Scalvini e Gnonto 'prestati' da Mancini. L'Italia U21 vuole tornare a vincere a 19 anni dall'ultima volta, era il 2004, e qualificarsi anche alle prossime Olimpiadi di Parigi nel 2024 e per farlo dovrà necessariamente arrivare tra le prime tre nell'Europeo. Tutto è pronto per iniziare, ecco come ci arrivano i quattro bianconeri ai nastri di partenza della competizione.

Rovella, il Monza, la Juve e l'Europeo U21

Per Nicolò Rovella è stata la stagione della consacrazione quella giocata con il Monza. Sono state 28 le presenze in Serie A coi biancorossi e ha collezionato un gol e due assist. Ma al di là dei numeri ha davvero impressionato per la maturità con cui è sceso sempre in campo, nonostante abbia ancora ampi margini di miglioramento. Con Palladino in panchina il suo rendimento si è alzato notevolemente e anche il tecnico lo ha elogiato spesso. "Può essere il futuro del calcio italiano" ha detto l'allenatore dopo che il centrocampista di Segrate aveva trovato il suo primo gol in Serie A contro l'Udinese. Giocatore dinamico e moderno oltre a essere completo perché nel suo bagaglio tecnico ha tutto: gioca, ha visione, attacca, difende e, soprattutto, ha una precisione dei passaggi davvero elevata. Dopo l'ottima stagione col Monza è pronto a fare il suo ritorno alla base, alla Juventus. Intanto sarà tra i protagonisti delle selezione di Nicolato, in una zona di campo in cui c'è forte concorrenza: Ricci, Esposito, Tonali e proprio Rovella.