Kean, alla Nazionale non si dice mai no (anche all'Under 21)

No, questo non è proprio l'anno della Juve. Lo ribadisce la sconcertante rinuncia di Moise Kean, che il club non ha peso per niente bene, a partecipare alla fase finale del campionato europeo Under 21 (in Georgia e in Romania, 21 giugno - 8 luglio) che l'Italia di Paolo Nicolato si è brillantemente guadagnata. In attesa di una spiegazione diretta dell'interessato, dicono che la motivazione del suo gesto risieda non in un infortunio, ma in una "assenza di motivazioni", poiché Kean nell'Under 21 si sente un pesce fuor d'acqua.