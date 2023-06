Cristiano Ronaldo torna in Italia con Georgina e bimbi: ecco dove

Tempo di relax e vacanza per Cristiano Ronaldo. Dopo la stagione sportiva con la maglia dell'Al-Nassr in Arabia Saudita e dopo gli ultimi impegni con la nazionale portoghese, ora l'ex attaccante della Juventus si gode le vacanze di inizio estate e ha scelto l'Italia come meta. Ronaldo, infatti, subito dopo il successo del suo Portogallo contro l'Islanda, è sbarcato in Sardegna, dove è stato raggiunto dalla compagna Georgina e dai figli. Come testimoniato da un video pubblicato dalla modella sui social.