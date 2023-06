Uefa, regole in arrivo su plusvalenze e scambi: c'è una data

Scambi, plusvalenze, bilanci. Saranno temi al centro del comitato esecutivo della Uefa in programma mercoledì prossimo, 28 giugno, che sarà presieduto dal presidente della Figc Gabriele Gravina, vice del numero 1 della Uefa Aleksander Ceferin. Tema centrale, ha rivelato L’Equipe, con l’obiettivo di combattere la possibilità di ricorrere a scambi di giocatori effettuati gonfiandone il valore, al fine di iscrivere a bilancio plusvalenze fittizie o comunque di una portata maggiore rispetto a quella reale. Con effetti ovviamenti positivi sul bilancio stesso (o meglio, su quello in cui viene iscritta la cessione del giocatore che frutta la plusvalenza, perché sui successivi poi pesa l’ammortamento del giocatore acquistato nell’ambito dello scambio). Ossia ciò per cui la giustizia sportiva italiana ha accusato e condannato la Juventus.