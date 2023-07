Haaland a Ibiza con...Ivana Knoll: la foto è virale

IBIZA (Spagna) - La modella Ivana Knoll è diventata celebre ai Mondiali in Qatar 2022 grazie alle foto che la ritraevano allo stadio con la maglia della sua Croazia. La modella croata, ex Miss nazionale e influencer (3,3 milioni di follower), in questi giorni sta presentando alcune linee di bikini e costumi da bagno legati a varie nazionali tra le quali la Spagna dove si trova in questi giorni, nello specifico ad Ibiza dove ha colto un'occasione d'oro durante il pranzo. Infatti sul suo profilo Instagram Ivana ha posato con il calciatore dominatore della stagione passata ovvero Erling Haaland presente anche lui al Playa Soleil Ibiza. Niente gossip visto che il calciatore del Manchester City è felicemente fidanzato con Isabel Haugseng Johansen.