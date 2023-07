Ricordate Obinna? Vive in Italia e si è anche sposato. Il retroscena

Vi ricordate Victor Obinna, lo scattante attaccante nigeriano che in Italia ha indossato le maglie di Chievo (soprattutto) e Inter? Beh, l’Italia gli è rimasta nel cuore visto che domenica 2 luglio ha scelto il Lago di Garda per convolare a nozze con la bella Anastasija, modella serba con cui fa ormai coppia da otto anni e che ha già dato alla luce nel 2021 la loro prima figlia Victoria. Il matrimonio, organizzato da “Colorato di Pink - Wedding Coordinator” di Claudia Girola, con allestimenti di Lada Fiori e foto di Nastia Vesna, si è svolto presso l’affascinante location de “Le Torri del Garda” vicino a Verona alla presenza di oltre 150 invitati, fra cui anche qualche ex compagno di squadra nei club e in nazionale.