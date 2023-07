Uefa, ecco il Club Challenge: la nuova competizione in sperimentazione

Uefa e Conmebol paiono proprio averci preso gusto. Le due confederazioni più importanti del calcio mondiale hanno, infatti, deciso di organizzare, per il momento in maniera sperimentale, il Club Challenge , ossia la sfida tra la vincitrice dell’Europa League e quella della Copa Sudamericana .

E così, il Siviglia e l’Independiente del Valle (Ecuador) si affronteranno il prossimo 19 luglio nella capitale andalusa nell’ambito del XIII trofeo Antonio Puerta che il club spagnolo celebra ogni anno per ricordare il proprio calciatore morto nel 2007 ad appena 22 anni a causa di un arresto cardiaco. Per il momento non è stato ancora chiarito se il torneo sarà di carattere ufficiale o no, ma conferma gli ottimi rapporti tra la Uefa e la Conmebol dopo la celebrazione della Finalissima, l’incontro disputato a Wembley tra l’Italia, campione d’Europa e l’Argentina trionfatrice della Copa América. Partita dominata e vinta da Lionel Messi e compagni con una goleada inflitta agli Azzurri.

Sinergia e collaborazione tra Uefa e Conmebol

Non si tratta del primo tentativo di sinergia anche a livello di club tra le due organizzazioni - interessate a cooperare anche in altri campi come ad esempio il calcio femminile, il futsal e anche il calcio giovanile - promotrici della Supercopa Euromericana nel 2015 quando il River Plate superò al Monumental Vespucio Liberti sempre il Siviglia grazie a una rete messa a segno da Juan Cruz Kaprof. L’incontro che si disputerà il prossimo 19 luglio al Ramón Sánchez Pizjuán non prevede i tempi supplementari, ragion per cui in caso di parità alla fine dei 90 minuti regolamentari, le due squadre andranno direttamente ai calci di rigore.