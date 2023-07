La storia dei Dellavalle: due cugini, il derby Juve-Toro e l'Europeo U19

Il più anziano è Lorenzo , nato il 4 aprile del 2004, a Carmagnola , in provincia di Torino. Come Alessandro , nato l’11 maggio, sempre del 2004. Il nome sul retro della maglia è però lo stesso per entrambi: Dellavalle . Lorenzo e Alessandro sono cugini e sono pure tutti e due difensori centrali. In realtà Alessandro ci aveva provato da piccolo a fare l’attaccante, ma successivamente ha scoperto che rendeva meglio dietro. «Ho iniziato alla società del nostro paese un anno prima di lui e facevo l’attaccante - racconta Alessandro Dellavalle -. Poi sono riuscito a convincere pure Lorenzo a venire a giocare, perché all’inizio non voleva. Da lì è cominciata una lunga trafila: in un primo momento eravamo alla Juve insieme, poi ognuno ha fatto il suo percorso».

Lorenzo Dellavalle veste ancora di bianconero ed è stato, nell’ultima stagione, il centrale della Primavera guidata da Montero. Alessandro Dellavalle, invece, fa esattamente lo stesso lavoro. Solo che lo fa per il Toro. Si vede che il talento da difensore centrale ce l’hanno un po’ anche nella genetica. Ma se nella vita di tutti i giorni vestono dei colori da derby, nelle ultime due settimane tutti e due si sono riuniti per portare la stessa maglia: quella azzurra. Merito del ct dell’Under 19, Alberto Bollini, che li ha convocati entrambi per l’Europeo di Malta, riunificando la talentuosa ‘difesa Dellavalle’.

Cugini Dellavalle, botta e risposta sul derby Juve-Toro

«Appena ho scoperto che eravamo entrambi convocati ho chiamato la famiglia per avvisare, eravamo contentissimi - ricorda Lorenzo -. Poi ci siamo sentiti anche tra noi, quando ci siamo incontrati ci siamo abbracciati ed eccoci qua». A diretta domanda, dice Alessandro che quello che di Lorenzo gli piace come difensore «È la tecnica». Lorenzo, invece, ammira del cugino Alessandro «La cattiveria agonistica». Non stupisce la risposta, perché basta sentire cosa dice Alessandro di quando si incrociano nel derby. «Già tra Toro e Juve non è una partita come le altre, in più affrontarla contro un cugino ti fa dare qualcosa in più. Io voglio sempre vincere, contro di lui ci metto quel qualcosa in più almeno lo faccio rosicare». Replica di Lorenzo: «Il derby si sente, anche io do tutto tutto, perché non voglio vincere meno di lui. Certo che è per farlo rosicare, dopo qualche battutina ci sta».

Dellavalle, insieme in Nazionale

Intanto però sono insieme in Nazionale e sognano: pensa se un giorno venissero schierati insieme, i due cugini come centrali azzurri. «Per me, la difesa Dellavalle in Nazionale sarebbe top - riassume Alessandro per entrambi -. Un onore inspiegabile». Intanto i ragazzi di Bollini saranno chiamati all’esame Spagna in semifinale. «Loro potranno anche essere i favoriti dal pronostico, ma noi lavoreremo durissimo e lasceremo in campo tutto quello che abbiamo». Intanto a casa ci immaginiamo i genitori che fanno spazio tra le foto di famiglia, sognando di poterne appendere una nuova. «A casa abbiamo più di una foto di noi due da piccolini con una coppa e anche di quando siamo insieme in Nazionale - conclude Lorenzo -. Speriamo di metterne una di noi in nazionale col trofeo di questo Europeo».