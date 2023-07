Donnarumma shock: legato e rapinato in casa a Parigi con la fidanzata

PARIGI (Francia) - Notte di paura per il portiere del Psg Gianluigi Donnarumma e la sua fidanzata Alessia : rapinati nella casa in cui vivono a Parigi. Lo ha confermato una fonte vicina alla coppia, confermando le informazioni del sito Actu17.

Stando alla ricostruzione dei fatti l'ex portiere del Milan e la compagna sono stati legati da "diverse persone" e anche vittime di violenze nel loro appartamento nell'ottavo distretto della capitale francese.

Donnarumma rapinato, il valore del bottino

Secondo le indiscrezioni, il valore della rapina ammonterebbe a 500 mila euro. Donnarumma e la sua fidanzata sono riusciti a fuggire e a rifugiarsi in un hotel di lusso poco distante dalla loro abitazione intorno alle 3.20 di notte: da lì i contatti con la polizia che ha iniziato le indagini. La coppia è stata poi portata in ospedale per le cure del caso.

