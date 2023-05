Donnarumma: Psg, il futuro, la Nazionale e il mentore Buffon

PARIGI (Francia) - Il Paris Saint-Germain è a pochi minuti dal diventare nuovamente campione di Francia in una stagione dolce amara sia per il club che per Gianluigi Donnarumma finito spesso nell'occhio della critica. L'ex portiere del Milan ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano Onze Mondial dove ha trattato diversi temi tra i quali anche il suo mentore, Gigi Buffon: "È difficile parlare di un consiglio, soprattutto quando Gigi me ne ha dati a dozzine che mi hanno permesso di crescere. Ho avuto il privilegio di seguire le orme del più grande portiere di tutti i tempi. Attraverso tanti segreti e fiducia, Gigi mi ha trasmesso questo modo di essere un campione dentro e soprattutto fuori dal campo. Ci parliamo ancora molto spesso. Gli devo molto e ammiro ancora quello che è stato in grado di realizzare nella sua carriera".