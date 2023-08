Diretta Milan-Barcellona ore 5: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Il Milan affronta il Barcellona in amichevole negli Stati Uniti. Per la squadra rossonera si tratta della terza e ultima amichevole della tourneè americana dopo la sconfitta ai rigori contro la Juventus e il ko contro il Real Madrid. Per Pioli è un altro importante test per confrontarsi con una big europea, che ha vinto l'ultimo campionato di Liga. Dopo il Barcellona, il Milan giocherà l’8 agosto all’U-Power Stadium la prima edizione del trofeo “Silvio Berlusconi” contro il Monza.