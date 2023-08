Buffon si ritira: da Bonucci a Pirlo, l'omaggio emozionante sui social

Per Buffon si potrebbe aprire la porta di un ruolo del genere con la nazionale di Roberto Mancini. Intanto, sui social network, tantissimi ex compagni e calciatori hanno voluto dedicare un messaggio all'ex Juve.

Buffon, i post di Bonucci e Cuadrado

"Sei stato Un1co. E lo sarai per sempre. Non trovo neanche le parole per descrivere, quello che sei stato, quello che mi hai insegnato, quello che mi hai dato. Grazie Am1co M1o" è la dedica di Leonardo Bonucci a Buffon sul suo profilo Instagram. Un altro ex compagno di Buffon in bianconero, Cuadrado, ha scritto: "Superman in porta una LEGGENDA grazie di tutto Buffon. Tanti auguri per il futuro".