Calciatore divorato da un coccodrillo: funerali e squadra in lutto

Circa un migliaio di persone ieri ha accompagnato la bara di Jesus Lopez Ortiz , 29enne calciatore costaricano morto in seguito all' attacco di un coccodrillo a Guanacaste, una tranquilla cittadina del Costa Rica. L'episodio ha riacceso il dibattito tra i residenti sulla sovrappopolazione di questi animali nella regione. 'Chucho', atleta del Deportivo Rio Cañas, è stato ucciso il 29 luglio poco dopo essersi tuffato nel fiume Cañas, infestato di coccodrilli. Era saltato in acqua da un ponte per rinfrescarsi, hanno detto le autorità, che solo nelle ultime ore hanno confermato i fatti .

Lopez Ortiz, il coccodrillo 'killer' è stato abbattuto

Il Sistema nazionale delle aree di conservazione (Sinac) ha affermato che il coccodrillo è stato successivamente abbattuto in modo che si potesse recuperare il cadavere del giovane. Il club di calcio per cui giocava ha esortato le persone che hanno assistito alla tragica scena a non pubblicare video dell'incidente. "Per favore, rispettiamo la famiglia in lutto, non pubblicate video su quello che è successo e se li avete già pubblicati, cancellateli, ci sono bambini, madre, padre, fratelli, che meritano rispetto", ha esortato l'ufficio stampa del Deportivo.

Calciatore divorato da un coccodrillo dopo un tuffo: tragedia in Costa Rica