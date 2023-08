Marchisio, controlli in ospedale: Tutto ok. Non date mai nulla per scontato

MILANO - L'ex Juventus Claudio Marchisio ha pubblicato una serie di foto dall'ospedale San Raffaele di Milano dove è stato negli ultimi giorni per dei controlli. L'ex giocatore bianconero ha testimoniato su Instagram i suoi giorni di ricovero pubblicando storie con aggiornamenti come "First day completed" al 1° giorno e "Don't worry be happy" al 2° giorno con proprio la celebre canzone di Bobby McFerrin in sottofondo.