Diretta Manchester City-Siviglia ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

PIREO (Grecia) - Da una parte il Manchester City di Pep Guardiola, che nella finale di Champions League della scorsa stagione ha battuto l'Inter di Inzaghi. Dall'altra il Sivigilia di Mendilibar, che invece nell'epilogo dell'Europa League si è imposto sulla Roma di Mourinho. Adesso le due "mata-italiane" si affrontano, con in palio il primo trofeo stagionale, la Supercoppa europea. "Non potete immaginare - ha detto Guardiola - quanto siamo felici di giocare questa partita. Dobbiamo cogliere questa opportunità, perché chissà quando la rigiocheremo. Affrontare il Siviglia non sarà facile. Quando giocano bene, vincono. Hanno grande carattere e resilienza, e ho la sensazione che questo li renderà pericolosi contro di noi". Così invece Mendilibar: "Dobbiamo mantenere le nostre idee e cercare di imporre il nostro calcio anche se siamo contro la migliore squadra d'Europa. La squadra che scelgo non sarà troppo diversa dalle ultime partite che abbiamo giocato nell'Europa League della scorsa stagione, anche se il City è un rivale molto diverso, molto più veloce di quanto lo fosse la Roma".