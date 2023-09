Chiara Ferragni e il Borussia Dortmund: mistero maglia. C'entra il Milan?

Dei 29,5 milioni di follower che l'imprenditrice vanta solo su Instagram chissà in quanti si staranno ponendo la stessa domanda dopo le ultime "storie": ma che ci fa Chiara Ferragni con la maglia del Borussia Dortmund , tra l'altro la numero 11 di Pierre-Emerick Aubameyang (in squadra dal 2013 al 2018)?

Il video in questione è un "fit check", un classico delle influencer che mira a mostrare l'abbigliamento del giorno, sbucato a sorpresa tra le varie sponsorizzazioni dei prodotti. I fan paventano le ipotesi più disparate sui social e sulle pagine dedicate alla compagna di Fedez . Una delle più accreditate lega la scelta del Borussia Dortmund agli ultimi sorteggi di Champions League : nel Gruppo F, infatti, il club tedesco se la vedrà con Psg, Newcastle e... Milan ! Che sia dunque un velato sfottò ai rossoneri? O al contrario un rito propiziatorio? Al momento non v'è certezza, al punto che la scelta di Chiara Ferragni potrebbe anche solo essere figlia di apprezzate scelte cromatiche...

Chiara Ferragni con la maglia della Juve: il precedente del 2017

Nel piccolo caos mediatico scatenato dalla visione di Chiara Ferragni con la maglietta del Borussia Dortmund un'altra domanda è rimasta senza una risposta definitiva: che squadra tifa? Anche qui siamo nel campo delle ipotesi, ma in tanti hanno ripescato dal lontano 9 dicembre 2017 (Juventus-Inter di campionato finita 0-0) un post Instagram che in diversi scatti mostra l'imprenditrice e Fedez all'Allianz Stadium prima con Lapo Elkann e poi in posa con le maglie bianconere personalizzate. Probabilmente i due avranno posato anche con altre maglie, ma è pur sempre un indizio...