Kimmich-Rudiger, la lite durante i Mondiali: il motivo e cosa si sono detti

A giudicare dalla docuserie prodotta da Amazon Prime "Tutto o niente, la nazionale del Qatar", quello della Germania non deve essere stato dei migliori. Nelle immagini, infatti, si vedono Kimmich e Rudiger faccia a faccia durante un allenamento.

Faccia a faccia Kimmich-Rudiger: ecco cosa è successo

"Non me lo dici mai in faccia, lo dici sempre da dietro. Pensi che non giochi per la squadra?", domanda il difensore del Bayern Monaco rivolgendosi all'ex Roma. "Ti dicono delle cose, ti danno delle istruzioni...", replica il centrale ora in forza al Real Madrid. "Mi dici sempre 'fai quello che vuoi' e poi finisci per dirmi il contrario", conclude Kimmich. Secondo la stampa tedesca, dopo questo screzio i due hanno smesso di dialogare creando dunque un clima di tensione che di certo non avrà aiutato poi in campo. Nonostante ciò il tecnico Hansi Flick ha convocato sia Kimmich e Rudiger per le amichevoli della Germania contro Giappone e Francia. Chissà se i due torneranno a parlarsi a distanza di tempo da quanto accaduto.