“I 100 giocatori più forti di sempre”: tanta storia Juve in classifica

La rivista britannica Four Four Two ha aggiornato la sua graduatoria: chi sarà il migliore della storia del calcio?

06 . 09 . 2023 17:30 1 min Juventus

123 … 10 Successiva Icone, fenomeni, leggende. La rivista inglese FourFourTwo ha aggiornato la classifica dei 100 giocatori più forti di tutti i tempi. Maradona, Pelé, Messi o Cristiano Ronaldo? Chi sarà il migliore di sempre? Nella graduatoria figurano tanti nomi della storia juventina, anche se spicca l’assenza di Alessandro Del Piero. Neuer fa meglio Buffon mentre Valentino Mazzola, simbolo del Grande Torino, è ‘solo’ al 37° posto. Siete d’accordo con queste scelte? 100. Gheorghe Hagi

99. Mario Kempes

98. Kaka

97. George Weah

96. Javier Zanetti

95. Djalma Santos

94. Luis Figo

93. Sandor Kocsis

92. Peter Schmeichel

91. Giacinto Facchetti © RIPRODUZIONE RISERVATA 123 … 10 Successiva

