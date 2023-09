Messi, l’unico che può fermarti è… Lautaro: che botta con l’Argentina!

Dribbling e giocate di qualità con l'Argentina per Leo Messi nonostante la gabbia creata a su misura per lui dall'Ecuador. La Pulce è stata a tratti indomabile in campo, ma a fermarlo ci ha pensato... Lautaro Martinez . Sì, proprio così perché in un'azione di gioco il 10 dell'albiceleste ha creato il panico in mezzo a una selva di giocatori prima di perdere la sfera a discapito di un compagno, poi il movimento a smarcarsi in area e lo scontro con l'attaccante dell'Inter.

Messi-Argentina, decisivo con l'Ecuador

Dal suo arrivo in MLS Leo Messi è tornato a segnare come ai tempi di Barcellona. Meno pressioni, un campionato diverso, avversari diversi, ma anche con l'Argentina la sinfonia non è cambiata. Dal Mondiale in Qatar, primo per la Pulce per entrare nella storia come Maradona, fino alle qualificazioni dove nella notte è stato ancora decisivo nel match contro l'Ecuador.

Suo è stato il gol su calcio di punizione che ha permesso alla squadra allenata dal Ct Scaloni di portare a casa tre punti importanti in un match difficile e bloccato. Ancora una volta è stato il 10 ad aprire le danze per portare a casa il primo successo dell'Albiceleste nel girone di qualificazione ai prossimi Mondiali del 2026.