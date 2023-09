Lukaku a secco, Carrasco punisce De Biasi: 1-0 Belgio all'Azerbaigian

BAKU (Azerbaigian) - Il Belgio si impone di misura a Baku e, con dieci punti conquistati in quattro partite, aggancia l'Austria in testa alla classifica del gruppo F di qualificazione ai prossimi Campionati Europei. Il ct Domenico Tedesco sfida l'ex Toro Gianni De Biasi, alla guida dei padroni di casa dell'Azerbaigian, ultimi nel girone a quota 1, con le vecchie conoscenze del calcio italiano Theate e Castagne sulle corsie esterne e il neoromanista Romelu Lukaku nel cuore dell'attacco, in campo per 66' e sostituito da Batshuayi. Piuttosto rocambolesco il gol che decide l'incontro, siglato da Carrasco al 38' di gioco: il talento del Psv classe 2003 Johan Bakayoko calcia dal limite, il pallone colpisce il 30enne fantasista di origine ispano-portoghese, recentemente passato dall'Atletico Madrid all'Al Shabab, e la deviazione beffa il portiere avversario. Resta per 90' in panchina Charles De Ketelaere.