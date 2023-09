Germania, quarto ko nelle ultime 5: poker dal Giappone e Flick rischia

Clamorosa sconfitta interna della Germania per 4-1 contro il Giappone, in una gara amichevole disputata a Wolfsburg. Ospiti in vantaggio con Junya Ito all'11', al 19' il pareggio di Sanè. Al 22' Ueda riporta avanti la nazionale nipponica. Nel finale, con la Germania protesa in avanti, altri due gol giapponesi con Asano al 90' e Tanaka al 92'.