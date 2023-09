Ajax, la storia incredibile: soprannome per un detersivo e nome in affitto

Eppure il nome non è originale: nel senso che è stato copiato e poi addirittura “affittato” (per 99 anni) da un preesistente e tuttora attivo “Ajax Sportman Combinatie Cricket & Football Club” fondato a Leida il 1° giugno 1892. Cioè 8 anni prima che tre uomini appartenenti al gotha commerciale e intellettuale di Amsterdam, riuniti presso l’esclusivo “Café Restaurant Oost-Indië” nell’elegante Kalverstraat della più importante città olandese, decidesse di dar vita al cosiddetto “Amsterdamsche Football Club Ajax”.

La nascita del club

Era il 18 marzo 1900. Del resto fanno fede non solo gli atti ufficiali depositati presso la Federazione dei Paesi Bassi o le cronache dei giornali dell’epoca, ma il semplice gagliardetto dell’Ajax originale di Leida (colori rossoneri) che riporta nel logo l’anno 1892 a rimarcarne la primogenitura. In quel periodo della cosiddetta “Belle Époque” era consuetudine scegliere un appellativo tratto dalla mitologia greca per le nascenti squadre di calcio. Vedi lo Sparta e lo Xerxes Rotterdam, l’Heracles Almelo, l’Achilles ’12 Hengelo. Ma di queste solo lo Sparta oltre all’Ajax di Leida erano più vecchie dell’Ajax di Amsterdam e permane incomprensibile il fatto che i soci fondatori (Henrich Daniël “Han” Dade, il primo presidente Floris Stempel e Carl Bruno Reeser) si siano incaponiti sul nome di un eroe già utilizzato da una concorrente quando invece erano liberi, appunto, quelli di Ercole, Achille e Serse. Vero comunque che all’inizio la squadra di Amsterdam cominciò dal campionato dilettanti e poi nel 1902 passò in terza divisione (promozione nella massima serie nel 1911) mentre l’Ajax di Leida già nel 1900 raggiunse la finale della Coppa d’Olanda dove venne sconfi tto 3-1 dalla Velocitas di Breda. Nel 1917, per la cronaca, la squadra di Leida cambiò sede spostandosi nella vicina Oegstgeest.