Plasmati, giù i calzoncini e il Catania segna: è uno schema e lo firma Vio

Vio, dopo gli inizi con Zenga nel 2007 alla Dinamo Bucarest (i due hanno lavorato insieme pure a Catania, Palermo e all’Al-Nassr), ha collaborato - tra gli altri - con Montella (alla Fiorentina) Mancini (in azzurro) e con Conte al Tottenham. Nell’ultima Premier gli Spurs hanno segnato 19 gol da situazioni da palla inattiva: nessuno ha fatto meglio.

La punizione di Mascara e... i pantaloncini di Plasmati

Correva l'anno 2008 (16 novembre), al Massimino va in scena Catania-Torino. Sul risultato di 1-1 c'è una punizione per i padroni di casa, della cui battuta si incarica lo specialista Mascara. A disturbare la visuale di Sereni una barriera composta da giocatori del Catania, pronta a scomporsi al momento della battuta: tra loro c'è Gianvito Plasmati, che per distrarre il portiere avversario ha la brillante idea di abbassarci i calzoncini. La palla entra, il Catania vince e la scena fa il giro del mondo. Vio, che in quel momento è collaboratore di Zenga, tecnico del Catania, e conosce un'inattesa ribalta.