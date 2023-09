Di Maria show con l'Argentina, Bolivia ko. Vince il Brasile di Danilo

Seconda vittoria in due gare per l'Argentina nelle qualificazioni per il prossimo Mondiale. La nazionale campione del mondo, senza Messi, vince 3-0 in Bolivia con le reti di Enzo Fernandez, Tagliafico e Nico Gonzalez. L'ex Juventus Di Maria protagonista con due assist, Lautaro e Paredes in campo solo nel finale.