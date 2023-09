“Balotelli senza pace: rescinde con il Sion e torna in Turchia”

Lontano dal gruppo dalla ripresa del campionato, SuperMario si stava allenando da solo. Secondo le indiscrezioni dei media turchi, l'Adana Demirspor, dove Balotelli ha giocato la stagione 2021/2022 mettendo a segno complessivamente ben 19 reti, sarebbe pronta a riaccogliere l'ex attaccante di Inter, Milan e Manchester City.

La conferma arriva dal presidente del Sion

Se per il momento il club svizzero non ha comunicato nulla in merito, e se Balotelli figura ancora tra i giocatori della prima squadra sul sito dell'FC Sion, il divorzio è stato ufficializzato da Christian Constantin, presidente del club: “Tutto si è risolto in un modo molto cortese con Mario. Il documento che abbiamo preparato è ora nelle mani dei nostri avvocati che dovranno formalizzarlo”. In 18 partite di Super League, la scorsa stagione, Balotelli ha segnato solo sei gol e non è riuscito a impedire la retrocessione dei Rouge et Blanc nella seconda divisione svizzera.