Palomino assolto anche dal Tas per il caso doping

BERGAMO - José Luis Palomino non è sceso in campo domenica in occasione del match tra Fiorentina ed Atalanta , una scelta tecnica al fine di ricalibrare la condizione fisica dopo gli impegni dovuti alla finestra delle Nazionali.

In attesa di rivederlo in campo è arrivata una buona notizia: il Tas di Losanna ha respinto il ricorso di Nado Italia, l'agenzia anti doping, italiana contro il giocatore argentino della Dea. Il difensore dell'Atalanta aveva già vinto la sua battaglia davanti al Tribunale nazionale antidoping dopo essere stato trovato positivo in un controllo durante il ritiro nel luglio del 2022. "Assunzione involontaria" era stata la difesa, accolta dai giudici italiani e ribadita ora in Svizzera.