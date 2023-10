Vaessen dopo il dramma: “Cosciente, ma non ricorda cosa è successo"

Buone notizie dall'Olanda per Etienne Vaessen dopo diverse ore in apprensione da parte di tutto il mondo del calcio. Il portiere del Waalwijk era impegnato ieri sera nella sfida casalinga contro l'Ajax quando in seguito ad un brutto scontro di gioco in cui è stato colpito da una scarpata ha perso i sensi. Allo stadio si è capito che la situazione era decisamente grave dal momento in cui uno steward è corso per prendere un defibrillatore. Successivamente l'estremo difensore è stato rianimato immediatamente per poi essere trasportato portato fuori dal campo inerte, in barella, mentre il resto dei giocatori è rimasto sconvolto da quanto accaduto senza riuscire a trattenere le lacrime.